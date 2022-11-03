Игрок «Арсенала» Сака избежал серьёзной травмы и сможет сыграть в матче с «Цюрихом» в ЛЕ
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Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака избежал серьёзных последствий после травмы ноги, полученной в игре с «Ноттингем Форест», и сможет сыграть в следующем матче «канониров» с «Цюрихом» в рамках Лиги Европы. Об этом сообщил главный тренер команды Микель Артета.
«Букайо пропустил одну или две тренировочные сессии и сегодня был уже в порядке. Будет ли он готов к матчу с «Цюрихом»? Да, он сможет сыграть в завтрашней встрече», — приводит слова Артеты британское издание The Athletic.
Сака получил травму ноги на 27-й минуте матча с «Ноттингем Форест», после чего вместо него на поле вышел Рейсс Нелсон. Победу во встрече одержали подопечные Микеля Артеты — 5:0.
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