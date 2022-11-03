Аллегри прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.
«У нас была хорошая игра, очень жаль за результат. Мы в Лиге Европы, и с завтрашнего дня мы открываем новую страницу, чтобы сосредоточиться на Серии А. Мы должны быть воодушевлены, злы и сразу же вернуться к работе. Часть нас должна быть удовлетворена выходом в Лигу Европы, но другая часть должна злиться, потому что мы не можем просто так оставить этот вылет», — приводит слова Аллегри Football Italia.
В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «ПСЖ» со счётом 1:2. Команда заняла третье место в группе и сыграет в Лиге Европы. Отметим, за шесть матчей на групповой стадии «Ювентус» одержал одну победу и потерпел пять поражений.
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