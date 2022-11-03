Василий Уткин иронично высказался о предстоящем матче сборной России с Таджикистаном

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин иронично высказался о предстоящих товарищеских матчах сборной России. Первым соперником национальной команды станет Таджикистан, о чём объявлено официально. Вторым оппонентом россиян, по сведениям СМИ, должен стать Узбекистан.

«Сборная России готовится к матчам с Узбекистаном и Таджикистаном. Это очень серьёзные испытания, нужно относиться к ним со всей ответственностью и, в частности, очень аккуратно использовать питьевую воду. Пожалуй, это главная опасность для сборной России в этих матчах, если, конечно, сборные Таджикистана и Узбекистана не выйдут на поле на лошадях, с кривыми саблями, как это бывало в походах Чингисхана», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Отметим, что в Таджикистане есть проблемы с питьевой водой — около половины населения страны не имеют к ней доступа.

Товарищеский матч сборных Таджикистана и России состоится 17 ноября в Душанбе (Таджикистан). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.