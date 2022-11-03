Будаков: в «Спартаке» из Нальчика утром набивали холодильник пивом, вечером его опустошали

Бывший голкипер «Кубани», «Химок», «Спартака» из Нальчика и «Анжи» Александр Будаков рассказал о случаях употребления алкоголя. По словам экс-футболиста, однажды он понял, что может завершить карьеру, если не перестанет пить.

«Была ли у меня алкогольная молодость? Понятное дело, что да. А как? Я вообще не знаю ни одного футболиста, который бы не пил. Всего пару человек таких было, и то они далеко не пошли. Есть же пословица: за что я люблю футбол — за то, что после футбола.

В Нальчике я получал самые большие в карьере деньги, но уехал оттуда через три месяца, потому что боялся закончить с футболом. Нас стращали, говорили не ходить на улицу. Ну и вот мы утром набивали холодильник пивом, а вечером его опустошали. В предыгровой день поправился немножко — и хорошо. Смотался оттуда как можно быстрее, потому что понимал: в таком режиме я точно закончу с футболом. Мне было 26–27 лет, я уехал в «Химки».

Играл ли я когда-то выпивший? Не то чтобы выпивший… Я был в Беларуси и за пару-тройку туров до конца уже знал, что перехожу в «Амкар». И я спокойно мог позволить себе за день до игры дать пять, шесть, семь бокалов пива. Утром просыпаешься, тебе не очень, но едешь на игру. Крепкий алкоголь не пью, но пива могу литров 10 за раз выпить», — сказал Будаков в видео на YouTube-канале «Федос».