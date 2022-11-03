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КДК РФС оштрафовал «Локо» и ЦСКА на общую сумму 60 тысяч рублей после дерби

КДК РФС оштрафовал «Локо» и ЦСКА на общую сумму 60 тысяч рублей после дерби
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объявил решения по ряду матчей 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Болельщики «Ахмата» кинули две пустые бутылки в сторону скамейки «Ростова» — 50 тысяч рублей штрафа. «Ростов» оштрафован на 20 тысяч рублей за задержку выхода команды на второй тайм.

Тренер «Локомотива» Фёдоров оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Болельщики ЦСКА скандировали оскорбительные выражения — штраф клубу 30 тысяч рублей.

Игрок «Пари НН» Гоцук использовал ненормативную лексику, но это не было адресным. Расценили его поведение как неспортивное — штраф 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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