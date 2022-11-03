Глава КДК: Гогниев отрицал, что оскорблял судей на игре с «Динамо», но не смог доказать

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц прокомментировал наказание главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева за оскорбления в адрес судей во время игры с московским «Динамо» (1:6).

«Гогниев отрицал, что он оскорблял судейскую бригаду. У нас нет презумпции невиновности – если в рапорте указаны те или иные факты, они считаются истиной, пока не доказано иное. Бобровский на заседании ещё раз подтвердил, что Гогниев использовал оскорбительные слова. Гогниев во время заседания не смог доказать того, что он не говорил их», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, Гогниев был удалён в перерыве игры с «Динамо» главным судьёй Яном Бобровским.