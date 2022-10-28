Евсеев — делегату матча: футбола без эмоций быть не может

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев после матча в рамках 16-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом» пообщался с делегатом встречи. В противостоянии с туляками, после того как полузащитник ярославского клуба Дмитрий Самойлов вывел чёрно-синих вперёд, главный арбитр удалил наставника «медведей».

«Я извиняюсь за своё поведение, это всё эмоции. Но футбол без них не может существовать», — цитирует Евсеева в своём телеграм-канале журналист Сергей Воронин.

В добавленное к первому тайму время, на 45+4-й минуте, туляки исполнили стандартное положение. В момент подачи полузащитник чёрно-синих Андрей Семёнов в штрафной площади хозяев завалил на газон игрока тульского клуба Артёма Сокола. Главный арбитр встречи Ранэль Зияков удалил Семёнова за это нарушение, при этом не назначив пенальти. Туляки повторно исполнили стандарт, после которого произошло удаление.