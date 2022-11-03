Окружение Зиеша связалось с представителями «Милана» для обсуждения перехода в зимнее ТО

Марокканский вингер «Челси» Хаким Зиеш старается сменить клубную прописку. Как сообщает издание Calciomercato.com, представители футболиста уже связались с членами руководства «Милана», Паоло Мальдини и Фредериком Массарой, чтобы обсудить потенциальный переход, который может состояться уже в январе, когда откроется зимнее трансферное окно.

Стороны обсудили переход в виде аренды с последующим правом выкупа со стороны итальянского клуба. Сам «Милан» находится в восторге от идеи подписания Зиеша, который может помочь им побороться за скудетто с «Наполи», а также усилить состав в предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов. Однако руководители клуба не хотят навязывать главному тренеру Стефано Пиоли игроков, которые не подходят под его видение игры.

Слухи о переходе Зиеша в «Милан» возникали ещё во время летнего трансферного окна, но в итоге игрок остался в «Челси». В текущем сезоне марокканец сыграл за синих всего 185 минут во всех турнирах.

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