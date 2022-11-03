Ван дер Варт: «Тоттенхэм» с Зиешем может выиграть АПЛ. Я серьёзно

Бывший нидерландский футболист Рафаэль ван дер Варт заявил, что потенциальный переход полузащитника «Челси» Хакима Зиеша в «Тоттенхэм» может сделать «шпор» претендентами на победу в английской Премьер-лиге.
«Хаким Зиеш должен перейти в «Тоттенхэм». Если они возьмут Зиеша, то могут выиграть Премьер-лигу. Я серьёзно», — приводит слова нидерландца Ziggo Sport Totaal.
29-летний Зиеш перешёл в «Челси» из «Аякса» в 2020 году. За синих марокканец сыграл в 90 матчах, в которых забил 14 голов и сделал 10 голевых передач. В текущем сезоне Зиеш сыграл лишь 185 минут за «Челси» во всех турнирах, не набрав результативных баллов.
Футболист искал возможность покинуть «Челси» ещё в летнее трансферное окно. На игрока претендовали «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Милан», но трансфера так и не произошло.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 3 ноября 2022
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