Ван Дейк назвал форварда, против которого ему тяжелее всего игралось за свою карьеру

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос, с каким форвардом соперников ему тяжелее всего было играть в своей карьере.



«Жиру — нападающий, который доставил мне больше всего проблем в карьере. Каким-то образом ему всегда удаётся забивать», — приводит слова ван Дейка RMC Sport.



36-летний Жиру — центральный нападающий, с которым 31-летний ван Дейк сталкивался на поле чаще всего. Они сыграли друг против друга 12 раз с сезона-2015/2016. На счету француза пять побед, нидерландец выигрывал в четырёх встречах, ещё три завершились вничью. За этот период ван Дейк выступал за «Саутгемптон», «Ливерпуль» и сборную Нидерландов, Жиру — за «Арсенал», «Челси», «Милан» и сборную Франции.

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