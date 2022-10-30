Поражение «Ливерпуля» прервало 70-матчевую беспроигрышную серию ван Дейка на «Энфилде»

Вчера, 29 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» дома уступил «Лидс Юнайтед», одному из аутсайдеров чемпионата, со счётом 1:2. Это поражение прервало 70-матчевую беспроигрышную серию защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка на домашнем стадионе «Энфилд», сообщает статистический портал Squawka.
Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. С того момента команда на «Энфилде» с защитником в составе 59 раз обыгрывала своего соперника и 11 раз играла вничью. Поражение в матче с «Лидсом» прервало серию, которая длилась почти пять лет.
После этого поражения «Ливерпуль» остался на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 16 набранных очков. В следующем туре английского чемпионата подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Тоттенхэмом».
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса:
- 30 октября 2022
-
01:24
-
01:00
-
00:39
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
-
00:00
- 29 октября 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:24
-
23:09
-
23:05
-
23:00
-
22:55
-
22:48
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:34
-
22:27
-
22:26
-
22:20
-
22:17
-
22:14
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:58
-
21:53
-
21:50