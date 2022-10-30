Поражение «Ливерпуля» прервало 70-матчевую беспроигрышную серию ван Дейка на «Энфилде»

Вчера, 29 октября, состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» дома уступил «Лидс Юнайтед», одному из аутсайдеров чемпионата, со счётом 1:2. Это поражение прервало 70-матчевую беспроигрышную серию защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка на домашнем стадионе «Энфилд», сообщает статистический портал Squawka.

Ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. С того момента команда на «Энфилде» с защитником в составе 59 раз обыгрывала своего соперника и 11 раз играла вничью. Поражение в матче с «Лидсом» прервало серию, которая длилась почти пять лет.

После этого поражения «Ливерпуль» остался на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 16 набранных очков. В следующем туре английского чемпионата подопечные Юргена Клоппа встретятся с «Тоттенхэмом».

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