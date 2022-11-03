Трансферные планы «Барселоны» угнетают. Кажется, клуб наживает себе огромные проблемы

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что команда уже готовится к приобретениям во время зимнего трансферного окна.

«Январь ещё далеко, но при этом довольно скоро. До трансферного окна нам осталось провести всего четыре матча в чемпионате. Спортивный директор Матеу Алемани и технический секретариат уже готовятся к трансферному окну», – сказал Хави.

«Барселоне» приписывают интерес к большому количеству именитых и недешёвых игроков. Позиция клуба кажется странной – клуб в межсезонье с огромным трудом заявил семерых новичков благодаря так называемым «экономическим рычагам» президента Жоана Лапорты и пока не добился результата. Главное разочарование для боссов клуба – «Барса» вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Но при этом собирается и дальше выбрасывать деньги на футболистов, хотя предыдущие новобранцы в основном пока проваливаются, хотя могли бы попытаться частично реабилитироваться во втором по значимости еврокубковом турнире.

Из всех новичков «Барселоны» пользу приносит только Левандовски

Прошлым летом состав «Барселоны» пополнили вингер Рафинья (€ 58 млн), форвард Роберт Левандовски (€ 45+5 млн), защитник Жюль Кунде (€ 50 млн). По общей сумме покупок (€ 153 млн) каталонцы заняли шестое место в Европе и первое среди клубов не из АПЛ. «Барса» потратила больше, чем «ПСЖ» (€ 147,5 млн), «Манчестер Сити» (€ 139,5 млн) и «Бавария» (€ 137,5 млн).

На правах свободных агентов команду Хави пополнили хавбек Франк Кессье, а также защитники Эктор Бельерин, Маркос Алонсо и Андреас Кристенсен. Включение этих игроков в заявку было очень проблемным и потребовало активации «экономических рычагов» — Жоан Лапорта попросту распродавал активы клуба, чтобы сделать финансовый баланс приемлемым. С целесообразностью подобной стратегии разберёмся позже, а пока проанализируем все ходы «Барселоны» на рынке в межсезонье.

Роберт Левандовски Фото: Alex Caparros/Getty Images

По-настоящему качественным приобретением пока является лишь Роберт Левандовски. У Левандовского 18 голов в 17 матчах за «Барсу». В Ла Лиге он лучший бомбардир – 13 голов в 12 играх. Хоселу («Эспаньол») и Борха Иглесиас («Бетис») делят второе место и заметно отстают с семью мячами. Роберт не спас команду от вылета из Лиги чемпионов, но уж точно его нельзя назвать виновником случившегося. Поляк тащил «Барсу» как мог.

Рафинья – главное разочарование последней трансферной кампании «Барселоны». По данным As, игра бразильца вызывает у Хави недоумение. На тренировках Рафинья достаточно эффективен перед воротами, но в матчах вся его уверенность исчезает. Хави верит в потенциал игрока и убеждён, что рано или поздно тот себя проявит. Пока это лишь надежды. В нынешнем сезоне Рафинья провёл 16 матчей в составе «Барселоны», в которых забил один гол и отдал четыре голевые передачи. Очень плохие показатели для игрока, за которого отдали € 58 млн. Особенно с учётом того, что половина ассистов пришлась на ничего не значащий матч 6-го тура Лиги чемпионов с «Викторией» (4:2).

Рафинья Фото: Eric Alonso/Getty Images

Жюль Кунде дебютировал за «Барсу» только в конце августа, поскольку его долго не могли внести в заявку по финансовым причинам. Француз сразу же отдал два ассиста в матче со своим бывшим клубом «Севильей» (3:0). Но после этого защитник сник и сейчас ассоциируется преимущественно с травмами. Жюль пробыл в лазарете около месяца с тех пор, как получил право играть за «Барсу». Не успел он толком восстановиться после сентябрьской травмы двуглавой мышцы бедра, как последовало новое повреждение. На прошлых выходных Кунде не доиграл матч Ла Лиги с «Валенсией» (1:0) из-за проблем с задней поверхностью бедра. Травма считается несерьёзной, игрок может вернуться в строй в течение недели. Но тенденция тревожная. Дорогостоящий новичок пока не стал лидером центра обороны и особой пользы ещё не приносил.

Эктор Бельерин перешёл в «Барселону» свободным агентом под конец трансферного окна. Игрок согласился на самую низкую зарплату в команде – € 400 тыс. в год. В течение сезона Хави увидел игровые недостатки Бельерина – особенно в важных матчах с сильными соперниками. As утверждает, что клуб уже принял решение не продлевать контракт с Эктором. Хави по возможности выпускает на позиции правого защитника номинальных игроков центра обороны Жюля Кунде и Рональда Араухо, отчётливо намекая на отсутствие перспектив Бельерина в его команде.

Несколько дней назад Calciomercato сообщил, что Франк Кессье хочет покинуть «Барселону» как можно скорее из-за отсутствия доверия со стороны тренерского штаба. Утверждалось, что Франк хочет вернуться в Италию, приоритет отдаёт своему бывшему клубу – «Милану». Агент игрока поспешил опровергнуть эту информацию, но ситуация у его клиента действительно печальная. Кессье в нынешнем сезоне провёл всего 485 минут на поле во всех турнирах. В среднем — 37 минут за 13 матчей. Он отметился только одним результативным действием – забил гол «Виктории» (5:1) в проходной встрече ЛЧ. Удачным приобретение Кессье сложно назвать, даже учитывая его переход в качестве свободного агента. Кессье занимает только пятое место по количеству проведённого времени на поле, если сравнивать с его конкурентами по позиции в центре поля – после Гави, Серхио Бускетса, Педри и Френки де Йонга. Улучшить показатели в ближайшее время ему не удастся. Франк вылетел на полтора месяца из-за травмы бедра и не сыграет в 2022 году.

Франк Кессье Фото: David Ramos/Getty Images

Самый запоминающийся момент с участием Маркоса Алонсо за два первых месяца в «Барсе» — «привоз» первого гола в гостевом матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:2). Маркос попросту бросил игрока соперников Лукаса Эрнандеса, который без помех забил мяч после подачи углового. Команда Хави очень неплохо смотрелась в Мюнхене и вполне могла претендовать как минимум на ничью, если бы не ошибка Алонсо. После игры Маркос принёс извинения всем партнёрам по команде. В целом Алонсо играет средне. Но больших ожиданий от перехода 31-летнего защитника изначально не было. Так что сложно сильно критиковать его, но и похвалить, по сути, не за что.

Андреас Кристенсен провёл шесть матчей за «Барселону» — по три в Ла Лиге и Лиге чемпионов. Ничем положительным не запомнился. Трижды его меняли по ходу игры. В начале октября защитник получил травму ноги в выездном матче ЛЧ с «Интером» (0:1) и с тех пор на поле не выходил.



Из всех новичков какой-то прогресс в первую очередь следует ожидать от Рафиньи и Кунде, теоретически от Кристенсена и Кессье. Но собирается ли «Барселона» давать им шанс на реабилитацию? Планируется новая масштабная закупка, что выглядит совсем странно на фоне вылета в Лигу Европы. Потенциальная победа в этом турнире — слабое утешение с учётом вылета из Лиги чемпионов. К тому же нынешний состав не так уж плох в Ла Лиге. «Барселона» отстаёт на одно очко от «Реала» и вряд ли опустится ниже второго места. «Атлетико» сейчас неконкурентоспособен, не говоря уже о других соперниках. Нет никаких веских причин для кадровой чистки в январе, но руководство «Барселоны» думает иначе.

«Барселона» рассчитывает на «экономические рычаги», но они не будут работать постоянно

«Барселоне» нужно не покупать, а продавать игроков. Об этом летом не раз говорил президент Ла Лиги Хавьер Тебас. Как упоминалось выше, «Барса» в межсезонье купила игроков на € 153 млн. Заняла шестое место в Европе и с отрывом первое в Испании — около трети всех трат клубов Ла Лиги приходятся именно на каталонцев. Продали футболистов сине-гранатовые всего лишь на € 35 млн. По этому показателю они даже близко не входят в топ-10 на континенте, в отличие от тех же «Манчестер Сити» (выручили за игроков € 159,9 млн) или «Баварии» (€ 104,4 млн).

Баланс «Барселоны» с огромным запасом отрицательный. Семерых летних новичков удалось подписать только благодаря «экономическим рычагам» Лапорты. Тебас предупредил, что со следующего сезона эта тактика больше не сработает. «Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов означает, что она получит меньший доход, но не станет выплачивать бонусы игрокам. Хотя это мало что меняет. Рычаги сослужили ей хорошую службу в этом сезоне, но дальше так быть не может. «Барселона» должна сократить расходы на заработную плату, они не могут платить игрокам более € 500 млн. В противном случае нам снова придётся применить правило 1/4», – сказал Тебас.

Что такое «правило 1/4»? Это применяющаяся в отдельных случаях норма, регулирующая регистрацию новых игроков в Ла Лиге. Суть правила: клуб может доказать, что заработает в четыре раза больше зарплаты игрока.

Например, футболист получает € 1 млн. Клуб может зарегистрировать его, только если докажет, что в будущем заработает дополнительно € 4 млн. Очевидно, что погрязшая в долгах «Барселона» не способна это сделать (ведь речь идёт о куда больших суммах). Нужно как можно скорее снизить свою платёжную ведомость, чтобы соответствовать строгим финансовым правилам Ла Лиги. Однако Лапорта и Хави будто не слышат посыл Тебаса о том, что нужно продавать футболистов. Клуб, наоборот, собирается покупать новых игроков.

Жоан Лапорта и Хави Фото: David Ramos/Getty Images

Зимой формально на «Барселону» всё ещё распространяется «правило 1/1» Ла Лиги. Но это не повод тратить деньги, когда команда вылетела в Лигу Европы и ещё почти не получила пользы от предыдущих новичков. В долгосрочной перспективе «Барсу» ждут огромные проблемы. Похоже, Лапорта живёт только сегодняшним днём и не думает о будущем.

Кого «Барселона» может приобрести зимой

В первую очередь «Барселона» в январе хочет подписать полузащитника на замену Серхио Бускетсу, который почти наверняка в следующем сезоне перейдёт в МЛС. Как сообщает ESPN, каталонцам интересны Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Рубен Невеш («Вулверхэмптон»).

Субименди недавно продлил контракт с «Сосьедадом», но в договоре прописаны отступные в размере € 60 млн. Соглашение Невеша с «Вулверхэмптоном» действует до лета 2024 года. Агент полузащитника Жорже Мендеш регулярно общается с «Барсой». У Мендеша хорошие отношения с Лапортой, поэтому трансфер Рубена будет достаточно просто организовать. Однако Хави сомневается в уровне Рубена, поэтому «Барса» допускает аренду с правом выкупа.

Рубен Невеш Фото: Julian Finney/Getty Images

Пока клуб ещё не решил окончательно, кем усилит полузащиту. ESPN уточняет, что у «Барселоны» есть и другие варианты усиления центра поля. Сейчас они не в приоритете, но каталонцам приписывают интерес к Эдсону Альваресу («Аякс»), Ибраиму Сангаре (ПСВ), Энцо Фернандесу («Бенфика»), Жоржиньо и Н'Голо Канте («Челси»). Хотя двое последних рассматриваются с прицелом скорее на лето, а не зиму 2023-го. Жоржиньо и Канте – слишком дорогостоящие футболисты. Кого-то из них «Барселона» может подписать в качестве свободного агента и лишь в том случае, если они согласятся адаптировать зарплату под возможности клуба.

Хави также хочет усилить позицию правого защитника. As сообщает об интересе «Барсы» к Диогу Дало из «Манчестер Юнайтед». Его контракт с клубом истекает в конце сезона. «МЮ» может воспользоваться как опцией продления соглашения на год, так и отпустить игрока в Каталонию в случае поступления достойного предложения.

Кроме того, «Барселона» интересуется вингером «Вильярреала» Николасом Джексоном. Mundo Deportivo сообщает, что руководство «Барсы» рассматривает его кандидатуру на случай, если в ближайшее время не удастся договориться о продлении контракта с Усманом Дембеле. Клубу нравится перспектива подписать игрока в качестве свободного агента в межсезонье-2023, но трансфер зимой тоже не исключается. Вести переговоры с другими клубами Джексон имеет право только с 1 января – за полгода до истечения контракта. Однако «Барселона» уже контактировала с окружением игрока, и там подтвердили, что сенегалец хочет присоединиться к каталонцам.

Бернарду Силва Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Есть и совсем безумный вариант. As, Marca, Diario Sport и другие испанские СМИ не раз сообщали об интересе «Барсы» к полузащитнику «Манчестер Сити» Бернарду Силве. Этот игрок очень нравится Хави. Прошлым летом Силву не удалось подписать, потому что «Сити» требовал за него около € 100 млн. Тогда «Барселона» не была готова платить столь крупную сумму, но может ещё раз попытаться найти деньги зимой. Чтобы иметь реальную возможность подписать футболиста такого масштаба, «Барсе» предстоит провести большую работу.

Что можно сделать, чтобы найти деньги?

Для начала нужно расстаться с тремя высокооплачиваемыми капитанами Серхио Бускетсом, Жераром Пике и Жорди Альбой уже в январе. Во-вторых, «Барселоне» всё равно понадобится крупная продажа. В этом контексте клуб вновь обращает внимание на многострадального Френки де Йонга, которого безуспешно пытался отправить в «Манчестер Юнайтед» или «Челси» в течение всего лета. Кроме того, «Барселона» может активировать последний из возможных экономических рычагов, продав права на подразделение Barca Licensing and Merchandising (BLM), которое отвечает за реализацию футболок, кружек и прочих сувениров.

Бернарду Силва хочет перейти в «Барселону», о чём сообщали The Athletic и ряд испанских медиа. Теоретически он может оказать давление на «Манчестер Сити» для форсирования трансфера, хотя вылет «Барсы» в Лигу Европы вряд ли заставит его сделать это предстоящей зимой. В общем, перспектива трансфера Силвы в январе достаточно туманная, но Лапорта подобный вариант полностью не исключает и предпримет попытки реализовать его.

Список интересов «Барселоны» больше, чем перечень кандидатов на уход. As сообщал, что зимой каталонцы попытаются сбросить Пике и Альбу. Аналогичное можно сказать и о Френки де Йоге, который вместе с Жераром и Жорди входит в топ-5 команды по зарплате. Но даже Жоан Лапорта понимает, что избавиться от этих игроков будет очень непросто. Бускетс может упростить жизнь президенту, если после чемпионата мира в Катаре решит отправиться в МЛС уже зимой и спишет клубу часть долгов. Но, скорее всего, Серхио всё-таки доиграет сезон в «Барсе», уйдёт летом свободным агентом, а задолженность перед ним придётся погашать в полном или почти полном объёме.

«Барселона» также может продать Усмана Дембеле этой зимой, если он откажется продлить действующий до 2024 года контракт. Хотя многочисленные источники сообщают, что клуб почти наверняка подождёт с решением по Дембеле до лета. В итоге самым вероятным кандидатом на уход из «Барсы» является форвард Мемфис Депай. Проблема в том, что у Депая отсутствует рыночная ценность. Летом «Ювентус» отказался платить за Мемфиса даже € 10 млн. Туринцы готовы взять нападавшего только бесплатно. Calciomercato утверждает, что в январе за игрока собирается побороться «Рома». При этом римляне много платить за Депая не готовы. Речь идёт о сумме порядка € 5–7 млн.

Что получается в сухом остатке? У «Барселоны» большие проблемы со стратегическим планированием. Клуб тратит здесь и сейчас, не задумываясь об отрицательных последствиях своих действий в долгосрочной перспективе. Планы каталонцев на зиму озадачивают, учитывая провал в Лиге чемпионов. У Лапорты при сохранении нынешнего подхода есть все шансы войти в историю с той же репутацией, какая остаётся у его предшественника Хосепа Марии Бартомеу. Пока Жоан чувствует себя в относительной безопасности, но вечно так длиться не может.