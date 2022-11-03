В соцсетях сборной России иронично отреагировали на завершение карьеры Пике

Телеграм-канал сборной России по футболу отреагировал на завершение карьеры испанским защитником «Барселоны» Жераром Пике.



«Жерар Пике объявил о завершении карьеры. Спасибо за всё, легенда», — написано в сообщении, к которому прикреплено фото с матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.

Тогда 35-летний защитник сыграл рукой в своей штрафной в концовке первого тайма, после чего пенальти забил российский форвард Артём Дзюба. Сборная России по итогам встречи вышла в 1/4 финала, выиграв в послематчевой серии 11-метровых.



Сегодня, 3 ноября, Пике объявил о завершении карьеры. Свой последний матч он проведёт в рамках следующего тура испанской Примеры с «Альмерией». Встреча состоится на «Камп Ноу» в субботу, 5 ноября, начало — в 23:00 мск.

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