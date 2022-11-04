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«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил ПСВ и вылетел в Лигу конференций

«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил ПСВ и вылетел в Лигу конференций
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Сегодня, 4 ноября, завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, принимал ПСВ. Встреча состоялась на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск.

Первыми в матче забили футболисты хозяев, но со знаком «минус», когда на 36-й минуте защитник норвежцев Альфонс Сампстед забил мяч в ворота Никита Хайкина. На 52-й минуте гости укрепили своё преимущество благодаря голу нападающего Жоана Бакайоко, который реализовал момент после паса Анвара Эль-Гази. На 90+3-й минуте словенский форвард Нино Жугель забил гол за хозяев, но не смог спасти свою команду от поражения — 1:2. Голкипер Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут и совершил четыре сейва.

Несмотря на поражение, «Будё-Глимт» сумел сохранить за собой третью строчку в группе А, набрав четыре очка, и продолжит еврокубковую борьбу в Лиге конференций. ПСВ после победы набрал 13 очков и остался на втором месте, команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы. Группа A. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
1 : 2
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
0:1 Сампстед – 36' (автогол)   0:2 Бакайоко – 52'   1:2 Жугель – 90+3'
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