«Будё-Глимт» с Хайкиным уступил ПСВ и вылетел в Лигу конференций

Сегодня, 4 ноября, завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором норвежский «Будё-Глимт», за который выступает российский голкипер Никита Хайкин, принимал ПСВ. Встреча состоялась на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск.



Первыми в матче забили футболисты хозяев, но со знаком «минус», когда на 36-й минуте защитник норвежцев Альфонс Сампстед забил мяч в ворота Никита Хайкина. На 52-й минуте гости укрепили своё преимущество благодаря голу нападающего Жоана Бакайоко, который реализовал момент после паса Анвара Эль-Гази. На 90+3-й минуте словенский форвард Нино Жугель забил гол за хозяев, но не смог спасти свою команду от поражения — 1:2. Голкипер Никита Хайкин провёл на поле все 90 минут и совершил четыре сейва.



Несмотря на поражение, «Будё-Глимт» сумел сохранить за собой третью строчку в группе А, набрав четыре очка, и продолжит еврокубковую борьбу в Лиге конференций. ПСВ после победы набрал 13 очков и остался на втором месте, команда вышла в 1/16 финала Лиги Европы.