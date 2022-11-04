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Киевское «Динамо» проиграло «Фенербахче» и покинуло еврокубковые соревнования

Киевское «Динамо» проиграло «Фенербахче» и покинуло еврокубковые соревнования
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Сегодня, 4 ноября, завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» принимало турецкий «Фенербахче». Встреча между командами проходила на стадионе «Юзеф Пилсудски – Краковия» в Польше. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск.

Турецкий клуб вышел вперёд на 23-й минуте, когда полузащитник Арда Гюлер уверенно реализовал свой момент. На 45+2-й минуте гости забили ещё один и укрепили своё преимущество – гол на счету хавбека Виллиана Арау, ассистировал ему Арда Гюлер. На 68-й минуте встречи защитник «Динамо» Илья Забарный получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил свою команду в меньшинстве. Матч завершился поражением киевлян — 0:2.

Благодаря этой победе «Фенербахче» набрал 14 очков и сохранил за собой первую строчку в группе В, которая гарантирует выход в 1/8 финала Лиги Европы. «Динамо», которое за шесть матчей заработало только одно очко и осталось на четвёртом месте квартета, покинуло еврокубковые соревнования.

Лига Европы. Группа B. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
0 : 2
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Гюлер – 23'   0:2 Арау – 45+2'
Удаления: Забарный – 68' / нет
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