Киевское «Динамо» проиграло «Фенербахче» и покинуло еврокубковые соревнования

Сегодня, 4 ноября, завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» принимало турецкий «Фенербахче». Встреча между командами проходила на стадионе «Юзеф Пилсудски – Краковия» в Польше. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 23:00 мск.
Турецкий клуб вышел вперёд на 23-й минуте, когда полузащитник Арда Гюлер уверенно реализовал свой момент. На 45+2-й минуте гости забили ещё один и укрепили своё преимущество – гол на счету хавбека Виллиана Арау, ассистировал ему Арда Гюлер. На 68-й минуте встречи защитник «Динамо» Илья Забарный получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил свою команду в меньшинстве. Матч завершился поражением киевлян — 0:2.
Благодаря этой победе «Фенербахче» набрал 14 очков и сохранил за собой первую строчку в группе В, которая гарантирует выход в 1/8 финала Лиги Европы. «Динамо», которое за шесть матчей заработало только одно очко и осталось на четвёртом месте квартета, покинуло еврокубковые соревнования.
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