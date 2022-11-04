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«Лех» разгромил «Вильярреал» и вышел в плей-офф Лиги конференций

«Лех» разгромил «Вильярреал» и вышел в плей-офф Лиги конференций
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Завершился матч группового этапа Лиги конференций, в котором «Лех» принимал «Вильярреал». Испанцы, заранее обеспечившие себе выход в плей-офф, не смогли ничего противопоставить хозяевам – поляки победили со счётом 3:0.

На 27-й минуте Кристоффер Вельде открыл счёт. Во втором тайме Вельде ассистировал Михалу Скурасю, который укрепил преимущество хозяев. На 77-й минуте Скурась оформил дубль, забив третий мяч своей команды.

Лига конференций. Группа C. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Лех П
Познань, Польша
Окончен
3 : 0
Вильярреал
Вильярреал, Испания
1:0 Вельде – 27'   2:0 Скурась – 51'   3:0 Скурась – 77'

Победа позволила «Леху» набрать девять очков и квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций.

В другом матче группы С «Хапоэль» из Беэр-Шевы разгромил «Аустрию» со счётом 4:0, однако команда не сумела обойти «Лех», набрав семь очков. У «Аустрии» два очка и последнее место в группе.

Напомним, в составе «Хапоэля» выступает российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов.

Лига конференций. Группа C. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 23:00 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Окончен
4 : 0
Аустрия В
Вена, Австрия
1:0 Ехезкель – 29'   2:0 – 33'   3:0 Шехтер – 63'   4:0 Хандль – 73' (автогол)
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