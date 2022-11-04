«Лех» разгромил «Вильярреал» и вышел в плей-офф Лиги конференций

Завершился матч группового этапа Лиги конференций, в котором «Лех» принимал «Вильярреал». Испанцы, заранее обеспечившие себе выход в плей-офф, не смогли ничего противопоставить хозяевам – поляки победили со счётом 3:0.
На 27-й минуте Кристоффер Вельде открыл счёт. Во втором тайме Вельде ассистировал Михалу Скурасю, который укрепил преимущество хозяев. На 77-й минуте Скурась оформил дубль, забив третий мяч своей команды.
Победа позволила «Леху» набрать девять очков и квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций.
В другом матче группы С «Хапоэль» из Беэр-Шевы разгромил «Аустрию» со счётом 4:0, однако команда не сумела обойти «Лех», набрав семь очков. У «Аустрии» два очка и последнее место в группе.
Напомним, в составе «Хапоэля» выступает российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов.
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