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На земельном участке Жерара Пике обнаружили 250 могил

На земельном участке Жерара Пике обнаружили 250 могил
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Строительство отеля защитника «Барселоны» Жерара Пике было приостановлено, поскольку на участке были обнаружены 250 могил.

Пике инвестировал в проект по строительству отеля «Малага». В 2015 году он купил землю, расположенную на Коста-дель-Соль, примерно за $ 20 млн. Однако проект застопорился, так как на этом месте было обнаружено 250 могил. Теперь предстоит провести соответствующие исследования, чтобы выяснить, какому веку принадлежат гробницы.

«Мы раскопали около 250 гробниц, подавляющее большинство из которых пусты. Возможно, гробницы никогда не использовались и недостаточно ценны, чтобы их сохранять», — приводит слова археолога Альберто Кампиана Marca.

Ожидается, что строительство отеля может возобновиться в 2023 году.

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