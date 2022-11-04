Экс-тренер «Спартака»: Мевля – это скорая помощь, которая была организована на скорую руку

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался по поводу трансфера словенского защитника Михи Мевли в стан красно-белых. По мнению специалиста, это подписание было оформлено на скорую руку.
«Не думаю, что спортивный отдел был готов экстренно закрыть позицию. Возможно, готовность была, но приоритетные варианты не сложились, а выбор пал на Мевлю. Футболист опытный, играл в Российской Премьер-Лиге, рисков при адаптации к чемпионату нет. Мне кажется, что это скорая помощь, которая была организована на скорую руку», – приводит слова Гунько Metaratings.
Напомним, Мевля перешёл в «Спартак» в сентябре 2022 года. Словенец уже успел провести семь матчей в составе красно-белых. Многие критикуют Миху за то, что он совершил несколько результативных ошибок.
- 4 ноября 2022
-
11:12
-
11:04
-
10:49
-
10:45
-
10:39
-
10:37
-
10:36
-
10:19
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:46
-
09:45
-
09:32
-
09:15
-
09:00
-
08:48
-
08:40
-
08:31
-
08:17
-
08:10
-
07:56
-
07:03
-
04:11
-
03:07
-
03:07
-
02:54
-
02:44
-
02:29
-
02:26
-
02:06
-
02:04
-
01:41