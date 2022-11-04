Экс-тренер «Спартака»: Мевля – это скорая помощь, которая была организована на скорую руку

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько высказался по поводу трансфера словенского защитника Михи Мевли в стан красно-белых. По мнению специалиста, это подписание было оформлено на скорую руку.

«Не думаю, что спортивный отдел был готов экстренно закрыть позицию. Возможно, готовность была, но приоритетные варианты не сложились, а выбор пал на Мевлю. Футболист опытный, играл в Российской Премьер-Лиге, рисков при адаптации к чемпионату нет. Мне кажется, что это скорая помощь, которая была организована на скорую руку», – приводит слова Гунько Metaratings.

Напомним, Мевля перешёл в «Спартак» в сентябре 2022 года. Словенец уже успел провести семь матчей в составе красно-белых. Многие критикуют Миху за то, что он совершил несколько результативных ошибок.