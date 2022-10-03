«Он мевленно думает и ещё мевленнее двигается». Уткин раскритиковал Мевлю из «Спартака»

Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал защитника «Спартака» Миху Мевлю после матча 11-го тура РПЛ с «Пари Нижним Новгородом» (2:1).
«Наверное, Мевля прекрасный человек. У него красивая борода. Он высок. Наверное, он незаменим в сборной Словении, где играет много лет. Но этот парень… Вы видели гол «Пари НН» в ворота «Спартака»? Его движения в этом моменте напомнили, как в «Операции «Ы» и приключениях Шурика» Вицин дёргался, когда они втроём встали на дорогу, чтобы не дать проехать машине. Он дёргался, но ему нельзя было вырваться. Это были телодвижения Мевли в моменте с голом.
Мевля не был игроком уровня РПЛ даже 4 года назад. Он всегда располагается на прямых ногах, он не может принять соперника на скорости. Что будет делать Мевля со всеми нынешними нападающими РПЛ? Сейчас ещё и все команды играют в атаку, потому что защитников классных нет.
Я думаю, что Мевля станет притчей во языцех. Он ничего не делает не мевля, он очень мевленно думает и ещё мевленнее двигается. Болельщики «Спартака», вы ещё проклянёте день, когда Мевля приехал в команду», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 3 октября 2022
-
14:24
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:10
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:50
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:24
-
13:20
-
13:11
-
13:07
-
13:03
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:36
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:15
-
10:10