Соболев: когда играли в ЛЕ, думал о Европе: заковыряю «Лейпцигу» ― появится вариантик
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, что рассчитывал на матчи с «РБ Лейпциг» в плей-офф Лиги Европы сезона-2021/2022 в качестве возможности проявить себя, чтобы перейти в один из европейских клубов.
«Готов ли я к топ-5 чемпионатам? Попаду ― будет понятно. Когда играли в Лиге Европы, я думал об этом. Я забил в пяти играх четыре. Думал, что если «Ред Булл» что-то заковыряю, то, может, и появится вариантик. Что касается Турции, то это максимально спорный вариант. Если только ради еврокубков», — сказал Соболев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В текущем сезоне 25-летний россиянин провёл за «Спартак» 18 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав семь голевых передач.
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