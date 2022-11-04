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Пуч — Пике: люди, которые любят тебя опечалены, как с тобой обращались в последнее время

Пуч — Пике: люди, которые любят тебя опечалены, как с тобой обращались в последнее время
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Бывший полузащитник «Барселоны» Рики Пуч, в настоящий момент выступающий в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси», обратился к защитнику Жерару Пике, завершающему профессиональную карьеру.

«Большое спасибо за эти годы. Ты являешься примером для всех каталонцев, которые с детства наслаждались всеми завоёванными тобою титулами. Как ты приносил нам радость!

Те из нас, кто любит и восхищается тобой, опечалены не только тем, что ты покидаешь команду… но и тем, как с тобой обращались в последнее время. Удачи и до скорой встречи», — приводит слова Пуча Marca.

Ранее 23-летний полузащитник высказывал своё разочарование тем, как „Барселона“ решила избавиться от него.

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