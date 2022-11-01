Кроос: выиграть шесть трофеев за сезон было бы неплохо. «Реал» готов составить конкуренцию

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком», а также подчеркнул, что мадридский клуб готов бороться за все шесть трофеев в нынешнем сезоне.
«Нам нужна победа. Мы мотивированы завершить групповой этап на первом месте в квартете, это наша цель. Команда готова, мы должны показать хорошую игру. Все настроены позитивно.
Шесть трофеев за сезон? Это было бы неплохо. Я умею считать до шести, это не проблема. Мы хотим победить и знаем, что это возможно. Мы готовы составить конкуренцию другим клубам, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Крооса Mundo Deportivo.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» — «Селтик» состоится завтра, 2 ноября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 20:45 мск.
- 1 ноября 2022
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