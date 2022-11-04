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Химки — Оренбург. Прямая трансляция
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Денис Глушаков рассказал о своём состоянии. Он пропускает матч с «Оренбургом» из-за травмы

Денис Глушаков рассказал о своём состоянии. Он пропускает матч с «Оренбургом» из-за травмы
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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал своё отсутствие в заявке команды на игру 16-го российской Премьер-лиги с «Оренбургом»

«С физической формой всё нормально, но есть небольшой ушиб. Как раз по этой причине и не играю с «Оренбургом». Думаю, ещё пару дней пропущу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, в игре прошлого тура, в которой «Химки» встречались с московским «Динамо» (1:6), Денис Глушаков был заменён в первом тайме матча на 35-й минуте. Ранее появлялась информация о том, что у полузащитника конфликт с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым, однако позднее Глушаков заверил, что в отношениях с наставником всё нормально.

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