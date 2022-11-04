Денис Глушаков рассказал о своём состоянии. Он пропускает матч с «Оренбургом» из-за травмы
Поделиться
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков прокомментировал своё отсутствие в заявке команды на игру 16-го российской Премьер-лиги с «Оренбургом»
«С физической формой всё нормально, но есть небольшой ушиб. Как раз по этой причине и не играю с «Оренбургом». Думаю, ещё пару дней пропущу», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, в игре прошлого тура, в которой «Химки» встречались с московским «Динамо» (1:6), Денис Глушаков был заменён в первом тайме матча на 35-й минуте. Ранее появлялась информация о том, что у полузащитника конфликт с главным тренером подмосковной команды Спартаком Гогниевым, однако позднее Глушаков заверил, что в отношениях с наставником всё нормально.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
18:49
-
18:41
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:15
-
18:14
-
18:10
-
18:08
-
18:08
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:42
-
17:30
-
17:29
-
17:23
-
17:22
-
17:17
-
17:00
-
16:52
-
16:47
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:41
-
15:36
Партнерский контент