Денис Глушаков: никакого конфликта с Гогниевым нет. Всё нормально

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков заявил, что у него нет конфликта с главным тренером подмосковного клуба Спартаком Гогниевым. Хавбек не попал в заявку на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Тренер «Химок» пропустит встречу из-за дисквалификации за поведение на матче прошлого тура с «Динамо» (1:6).

«С тренером поговорили — всё нормально. Никакого конфликта с Гогниевым нет. Дисквалификация — не очень позитивный момент. Посмотрим», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге в Оренбурге победу одержал местный клуб — 3:1. «Химки» первыми открыли счёт — отличился Александр Долгов, но далее «Оренбург» отправил в ворота соперников три мяча усилиями Сычевого и дважды Марина.