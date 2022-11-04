«Химки» дома обыграли «Оренбург»

Сегодня, 4 ноября, состоялся матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Оренбургом». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 50-й минуте счёт в игре открыл Александр Руденко. Александр Зуев получил мяч на правом фланге, обработал его и навесил к дальней штанге. После этого Руденко выполнил неточную скидку, после которой мяч отскочил от защитника обратно к нему, после чего форвард мощно пробил под перекладину.

На 66-й минуте преимущество подмосковного клуба увеличил Бутта Магомедов. Александр Долгов подобрал мяч после выноса, который совершили оренбуржцы. Он покатил его вдоль линии штрафной на Магомедова, который быстро обработал мяч напротив штанги и кручёным ударом поразил ворота гостей.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.



Хозяева занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Спартака Гогниева набрала 12 очков в 16 играх. «Оренбург» находится на восьмой строчке, заработав 22 очка.