«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Ренна» Терье. Сумма трансфера — € 45-50 млн

«Ренн» готов отпустить своего нападающего Мартена Терье за сумму в € 45-50 млн. Французским футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

25-летний Терье выступает за «Ренн» с 2020 года, когда перешёл в команду из «Лиона». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что Терье в летнее трансферное окно планировал подписать «Тоттенхэм».

«Манчестер Юнайтед» после 12 туров английской Премьер-лиги занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 23 очка.

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