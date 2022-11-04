Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Ренна» Терье. Сумма трансфера — € 45-50 млн

«Манчестер Юнайтед» интересуется форвардом «Ренна» Терье. Сумма трансфера — € 45-50 млн
Комментарии

«Ренн» готов отпустить своего нападающего Мартена Терье за сумму в € 45-50 млн. Французским футболистом интересуется «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

25-летний Терье выступает за «Ренн» с 2020 года, когда перешёл в команду из «Лиона». В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах во всех турнирах забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что Терье в летнее трансферное окно планировал подписать «Тоттенхэм».

«Манчестер Юнайтед» после 12 туров английской Премьер-лиги занимает в турнирной таблице пятое место, набрав 23 очка.

У кого из футболистов АПЛ самый крупный контракт. Видеоролик:

Новость по теме
Тренер «Спортинга» не хотел бы сыграть с Роналду и «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022