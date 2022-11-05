FA подала апелляцию на наказание для Клоппа за поведение в игре с «Манчестер Сити»

Футбольная ассоциация (FA) подала апелляцию на решение оштрафовать 55-летнего немецкого специалиста Юргена Клоппа, возглавляющего «Ливерпуль», за столкновение с официальными лицами в матче с «Манчестер Сити» (1:0) в 11-м туре чемпионата Англии. Об этом сообщает TalkSport.

Наставник «Ливерпуля» был наказан за свое поведение по отношению к главному арбитру встречи Энтони Тейлору и его помощникам во время игры, прошедшей ещё 16 октября, что тогда привело к штрафу в размере € 34 тыс. от независимой комиссии по регулированию. Однако он избежал дисквалификации за этот инцидент, несмотря на то, что подобное наказание было назначено экс-тренеру «Челси» Томасу Тухелю и наставнику «Лидса» Джесси Маршу за вспышки гнева в начале этого сезона.

FA рассмотрела письменные доводы комиссии, и, как считают в руководящем органе, наложенная санкция была слишком мягкой. В федерации уверены, что главные тренеры элитного уровня должны подавать пример всей структуре с точки зрения приемлемого поведения.

Клопп после матча раздаёт фанатам пиво.