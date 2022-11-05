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Алдонин: Чалов – самый крутой форвард в стране? Судить будут по статистике в конце сезона

Алдонин: Чалов – самый крутой форвард в стране? Судить будут по статистике в конце сезона
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре армейцев и в частности нападающего Фёдора Чалова.

«Не считаю, что Чалов находится в тени легионеров. Это всё журналистские шаблоны. Чалов начал играть во взрослый стабильный футбол – это главный аргумент в его пользу. А самый крутой форвард в стране Фёдор или нет, можно будет говорить в конце сезона. Судить будут по статистике – сколько он забил, сколько отдал, какое место займёт ЦСКА.

ЦСКА демонстрирует хороший уровень и находится вверху турнирной таблицы. Понятно, что «Зенит» – фаворит по мастерству своих футболистов, но у армейцев тоже есть хорошие игроки. Карраскаль, Медина, Кучаев и Обляков демонстрируют очень хороший уровень футбола», – приводит слова Алдонина Metaratings.

В текущем сезоне Чалов выходил в стартовом составе ЦСКА во всех 15 турах российской Премьер-лиги. На его счету 10 забитых мячей. Фёдор оформил дубли в играх с «Химками» и «Спартаком», по разу отличился в матчах с «Пари НН», «Факелом», «Зенитом», «Ахматом», «Краснодаром» и «Оренбургом». Также он отличился во встрече с «Сочи» в Кубке России.

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