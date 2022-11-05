Поттер — о матче с «Арсеналом»: история делает его интересным для Обамеянга

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 15-м туре английской Премьер-лиги. Нападающий синих Пьер-Эмерик Обамеянг покинул «канониров» в январе 2022 года.

«Это большая игра, лондонское дерби между двумя хорошими командами. Дела «Арсенала» идут действительно хорошо, и, очевидно, история делает матч интересным для Обамеянга. Для нас прошлое — это прошлое, поэтому мы просто с нетерпением ждем игры и стараемся сыграть хорошо.



Я не думаю, что мы должны делать это из-за него. Речь идёт о команде, и он является важной её частью. Чтобы добиться желаемого результата нужны все. Я понимаю, что заголовки о нём, потому что это «Арсенал», и вокруг этого есть разговоры. Мы ничего не можем с этим поделать, кроме как стараться всей командой играть хорошо.



Думаю, он с нетерпением ждёт игры и взволнован ею. Судя по тому, что я видел, он был спокойным. Он довольно тихий парень, но я уверен, что в день матча будет настроен решительно», — приводит слова Поттера официальный сайт «Челси».

Команды встретятся в воскресенье, 6 ноября. Начало матча — в 15:00 мск.

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