Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Химки — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Обамеянг — о матче с «Арсеналом»: ничего личного, я вернулся

Обамеянг — о матче с «Арсеналом»: ничего личного, я вернулся
Комментарии

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о предстоящем матче с «Арсеналом» в 15-м туре английской Премьер-лиги. Габонец выступал за «канониров» с января 2018 по январь 2022 года.

«Арсенал», ничего личного, я вернулся. Я — синий (прозвище «Челси». — Прим. «Чемпионата»). Готов к матчу, вперёд», — приводит слова Обамеянга BT Sport.

33-летний Обамеянг в 163 матчах за «Арсенал» забил 93 гола и отдал 21 результативную передачу. В конце своей арсенальской карьеры Пьер-Эмерик не выходил на поле и был бесплатно отпущен в «Барселону» в январе 2022 года. Летом Обамеянга выкупил «Челси», в составе которого он отличился трижды в 11 встречах.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:

Новость по теме
«Удачи он не пожелал». Обамеянг — о реакции Ляказетта на его переход в «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022