Обамеянг — о матче с «Арсеналом»: ничего личного, я вернулся
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Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался о предстоящем матче с «Арсеналом» в 15-м туре английской Премьер-лиги. Габонец выступал за «канониров» с января 2018 по январь 2022 года.
«Арсенал», ничего личного, я вернулся. Я — синий (прозвище «Челси». — Прим. «Чемпионата»). Готов к матчу, вперёд», — приводит слова Обамеянга BT Sport.
33-летний Обамеянг в 163 матчах за «Арсенал» забил 93 гола и отдал 21 результативную передачу. В конце своей арсенальской карьеры Пьер-Эмерик не выходил на поле и был бесплатно отпущен в «Барселону» в январе 2022 года. Летом Обамеянга выкупил «Челси», в составе которого он отличился трижды в 11 встречах.
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