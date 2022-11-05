Канчельскис: Узбекистан — слабый соперник для сборной России? Пускай тогда найдут сильных

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис высказал мнение о сборной Узбекистана перед матчем с национальной командой России.
«Узбекистан — хорошая команда. Когда я там работал, было много футболистов их футбольного клуба «Навбахор», которые выступали за молодёжную и национальную сборные. Если поймают кураж, с ними будет тяжело играть — хватает техничных футболистов. К тому же играют дома: многие захотят прийти и посмотреть на сборные Узбекистана и России. Думаю, встреча будет интересная.
Кто-то называет Узбекистан слабым соперником? Я бы так не сказал. Как можно судить, если даже не видели соперника? Они представляют азиатский, а не европейский футбол. После игры пускай судят. Слабый соперник… Пускай тогда найдут сильных соперников. Сказать можно всё что угодно», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Сборная России сыграет с командой Узбекистана 20 ноября. Встреча пройдёт в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор». Начало – в 15:00 мск.
- 5 ноября 2022
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