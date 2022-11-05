Старший тренер «Сочи» Гаранин отсутствует в заявке на матч со «Спартаком»

Старший тренер «Сочи» Вадим Гаранин отсутствует в заявке на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Ранее появлялась информация, что принято решение об уходе специалиста из клуба.

Главным тренером сочинцев с начала сезона заявлен Александр Точилин.

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком» пройдёт сегодня, 5 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Хозяева занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 21 очко в первом круге. «Спартак» находится на второй строчке. Команда Гильермо Абаскаля заработала 32 балла в 15 играх и отстаёт от лидирующего «Зенита» (39) на семь очков.