РФС объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным

Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Соглашение между сторонами рассчитано до 1 августа 2024 года. Нынешний тренерский штаб также продолжит работу с национальной командой.

Напомним, Карпин занимает пост наставника сборной России с июля 2021 года. Под руководством специалиста национальная команда провела восемь матчей, одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.



С 14 по 20 ноября сборная России проведёт тренировочные сборы. В рамках сборов подопечные Карпина сыграют в двух товарищеских встречах — с национальными командами Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).