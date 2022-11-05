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РФС объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным

РФС объявил о продлении контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным
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Российский футбольный союз (РФС) на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Соглашение между сторонами рассчитано до 1 августа 2024 года. Нынешний тренерский штаб также продолжит работу с национальной командой.

Напомним, Карпин занимает пост наставника сборной России с июля 2021 года. Под руководством специалиста национальная команда провела восемь матчей, одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

С 14 по 20 ноября сборная России проведёт тренировочные сборы. В рамках сборов подопечные Карпина сыграют в двух товарищеских встречах — с национальными командами Таджикистана (17 ноября) и Узбекистана (20 ноября).

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