Защитник «Сочи» Заика: нам сказали, что команду принимает Точилин. Работаем дальше
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Защитник «Сочи» Кирилл Заика после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) высказался о ситуации с тренером в сочинской команде.
«Нам просто сказали, что команду принимает Точилин. Работаем дальше. Стараемся об этом не думать. Посмотрим, что будет дальше. У нас еще много матчей, нам нужно подниматься в турнирной таблице. В Кубке России нам уже ничего не светит. На перерыв нужно уйти с высоко поднятой головой», — сказал Заика в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб. Специалист не присутствовал на матче команды со «Спартаком». В «Сочи» сообщили, что Гаранин пропустил игру из-за проблем со здоровьем.
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