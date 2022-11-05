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Джорджевич: объявили ли игрокам «Сочи» что-то о Гаранине? А что, должны были?

Джорджевич: объявили ли игрокам «Сочи» что-то о Гаранине? А что, должны были?
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Черногорский нападающий «Сочи» Лука Джорджевич в преддверии матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» сообщил, что команда проводила тренировки под руководством тренера. Ранее появилась информация, что главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин покинул клуб.

«Есть ли какие-то новости по Гаранину? Нет. Объявили ли нам что-то? А что, должны были? Тренировки проводил тренер», — передаёт слова Джорджевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и «Спартаком» пройдёт сегодня, 5 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Главный арбитр матча — Артём Чистяков (Азов). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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