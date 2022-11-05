Джикия допустил, что в будущем Россия может выступать в Азиатской конфедерации футбола
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Защитник сборной России Георгий Джикия считает, что в будущем национальная команда может поменять конфедерацию. Сейчас Россия находится в европейской структуре, но из-за мировых событий отстранена от турниров.
Можем ли играть в будущем в Азиатской конфедерации? Возможно. Почему нет?» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, УЕФА и ФИФА наложили запрет на участие российских клубов и сборных в турнирах под своей эгидой в марте 2022 года. Сборная России была отстранена от стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре и за последнее время приняла участие лишь в товарищеском матче с Кыргызстаном. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Таджикистаном и Узбекистаном.
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