Джикия допустил, что в будущем Россия может выступать в Азиатской конфедерации футбола

Защитник сборной России Георгий Джикия считает, что в будущем национальная команда может поменять конфедерацию. Сейчас Россия находится в европейской структуре, но из-за мировых событий отстранена от турниров.

Можем ли играть в будущем в Азиатской конфедерации? Возможно. Почему нет?» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, УЕФА и ФИФА наложили запрет на участие российских клубов и сборных в турнирах под своей эгидой в марте 2022 года. Сборная России была отстранена от стыковых матчей к чемпионату мира в Катаре и за последнее время приняла участие лишь в товарищеском матче с Кыргызстаном. В ноябре команда Валерия Карпина сыграет в гостях с Таджикистаном и Узбекистаном.