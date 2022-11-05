«Реал», «Челси» и «ПСЖ» заинтересованы в трансфере бразильского вундеркинда
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Мадридский «Реал», «ПСЖ» и лондонский «Челси» заинтересованы в подписании 16-летнего бразильского нападающего «Палмейраса» Эндрика, сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По информации источника, эти три клуба опережают остальных в борьбе за игрока. Официальных предложений по трансферу «Палмейрас» ещё не получал, но ожидается, что скоро они поступят. Сумма отступных за бразильского игрока составляет € 60 млн. В новую команду форвард сможет перейти в 2024 году, когда ему исполнится 18 лет.
Эндрик дебютировал за основную команду «Палмейраса» 6 октября 2022 года в матче с «Коритибой». 26 октября он сделал дубль в матче с «Атлетико Паранаэнсе», забив свои первые голы в профессиональном футболе.
Абсурдный автогол защитника из Бразилии:
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