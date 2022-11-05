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«Бавария» обыграла «Герту» и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги

«Бавария» обыграла «Герту» и возглавила турнирную таблицу Бундеслиги
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Сегодня, 5 ноября, состоялся матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Герта» дома принимала «Баварию». Встреча проходила на стадионе «Олимпиаштадион». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск.

Гости забили первый гол уже на 12-й минуте, когда отличился полузащитник Джамал Мусиала после передачи Садио Мане. На 37-й минуте Эрик Шупо-Мотинг укрепил преимущество «Баварии», а через минуту оформил дубль и довёл счёт до разгромного. Однако «Герта» не сдалась и уже через две минуты смогла сократить отставание благодаря мячу Доди Лукебакио после передачи Марко Рихтера. На 45-й минуте игрок хозяев Дейви Зельке реализовал пенальти и подарил своей команде надежду на очки в этой встрече.

Благодаря этой победе «Бавария» набрала 28 очков и поднялась на первую строчку турнирной таблицы, обогнав «Унион». «Герта» осталась на 14-й позиции, у команды 11 очков.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
05 ноября 2022, суббота. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
2 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 Мусиала – 12'   0:2 Шупо-Мотинг – 37'   0:3 Шупо-Мотинг – 38'   1:3 Лукебакио – 40'   2:3 Зельке – 45' (пен)
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