«Борнмут» установил антирекорд АПЛ

Английский «Борнмут» стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которая уступила в двух встречах подряд, имея преимущество в два мяча. Об этом сообщает портал Opta.
Сегодня команда Скотта Паркера уступила «Лидсу» со счётом 3:4, при этом к 48-й минуте встречи «вишни» лидировали – 3:1. Забитыми мячами за «Борнмут» отметились Маркус Таверньер, Филип Биллинг и Доминик Соланке, единственный на тот момент гол хозяев был на счету Родриго, который реализовал пенальти. Однако в последние полчаса игры мячи Сэма Гринвуда, Лиама Купера и Крисенсио Саммервилла позволили команде Джесси Марша добиться победы.
В матче 14-го тура «Борнмут» к 57-й минуте вёл в игре с «Тоттенхэмом» — 2:0, но команда Антонио Конте сумела вырвать три очка благодаря голам Райана Сесеньона, Бена Дэвиса и Родриго Бентанкура.
В Англии вратарь отразил пенальти и трижды спас на добивании:
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