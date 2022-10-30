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Антонио Конте после победного мяча в матче с «Борнмутом» ушёл в подтрибунное помещение

Антонио Конте после победного мяча в матче с «Борнмутом» ушёл в подтрибунное помещение
Антонио Конте
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте в матче с «Борнмутом» (3:2) после победного гола своей команды ушёл в подтрибунное помещение. Об этом сообщает Mirror.

К 57-й минуте «шпоры» уступали 0:2, но гол Райана Сесеньона позволил им отыграть один мяч. На 73-й минуте защитник лондонцев Бен Дэвис смог сравнять счёт, а на второй добавленной к основному времени матча минуте Родриго Бентанкур сумел после розыгрыша углового принести своей команде волевую победу.

После гола уругвайца Конте, который известен своей эмоциональностью, практически не праздновал победный мяч и ушёл в гостевую раздевалку. После финального свистка итальянский специалист вернулся на поле.

«Тоттенхэм» благодаря победе набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ.

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