Антонио Конте после победного мяча в матче с «Борнмутом» ушёл в подтрибунное помещение

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте в матче с «Борнмутом» (3:2) после победного гола своей команды ушёл в подтрибунное помещение. Об этом сообщает Mirror.
К 57-й минуте «шпоры» уступали 0:2, но гол Райана Сесеньона позволил им отыграть один мяч. На 73-й минуте защитник лондонцев Бен Дэвис смог сравнять счёт, а на второй добавленной к основному времени матча минуте Родриго Бентанкур сумел после розыгрыша углового принести своей команде волевую победу.
После гола уругвайца Конте, который известен своей эмоциональностью, практически не праздновал победный мяч и ушёл в гостевую раздевалку. После финального свистка итальянский специалист вернулся на поле.
«Тоттенхэм» благодаря победе набрал 26 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ.
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- 30 октября 2022
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