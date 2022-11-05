Владимир Федотов: у меня рука не поднимется обвинить футболистов ЦСКА в безволье

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о реакции болельщиков на последние результаты команды, а также о том, что по статистике его подопечные не уступали соперникам в последних встречах.

«Мы говорили, что сейчас нет времени — нужно показывать результат. Не скажу, что его совсем нет. Третье поражение в РПЛ в 16 матчах… Надеюсь на оценку, что болельщики не видели безвольной команды, у которой не было желания победить. В матчах, которые мы проигрывали, всегда создавали моменты. Да, страдала реализация. Но если брать статистику, то мы могли иметь больше очков. Прекрасно понимаю болельщиков.

В знак благодарности за поддержку мы должны сыграть с душой в заключительном матче.



У меня рука не поднимется обвинить футболистов ЦСКА в безволье. Не получалось, но чтобы мы бросили играть и сложили руки — такого не было и не будет. За это, как говорится, голову на отсечение. Без поражений не бывает побед. Единственный удар соперника оказался ключевым», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.