Федотов: игроки ЦСКА падают на ровном месте? Заставили купить бутсы для осенней погоды

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о состоянии бутс своих футболистов, а также о том, что в клубе закупили специальную экипировку для осенней погоды.

«Игроки ЦСКА падают на ровном месте? Лично проверяю бутсы — мелочей нет. Не понимаю, что за современные модели… Смотрим другие матчи — происходит какой-то фурор. Уже заставили купить бутсы, которые соответствуют осенней погоде. Это важный фактор. Будем ещё точить и сами накручивать. Куда деваться, если от этого зависит результат?» — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Сегодня состоялся матч ЦСКА и «Пари НН», в котором подопечные Федотова потерпели поражение со счётом 0:1. В следующем туре армейцы сыграют с московским «Динамо».