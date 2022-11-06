Оливье Жиру получил вторую жёлтую карточку, сняв футболку во время празднования гола

Нападающий «Милана» Оливье Жиру в матче со «Специей» (2:1) забил победный гол своей команды на 89-й минуте, после чего, празднуя взятие ворот, снял футболку и получил вторую жёлтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.



Удаление французского нападающего не помешало «Милану» довести матч до победы, набрать 29 очков и обойти «Аталанту» в турнирной таблице Серии А, поднявшись на вторую позицию.



Примечательно, что гол «Специи» на счету Даниэля Мальдини, который является сыном легенды «Милана» — Паоло Мальдини. Мальдини-младший – воспитанник академии красно-чёрных, права на него принадлежат команде Стефано Пиоли, в «Специи» игрок выступает на правах аренды.



В следующем туре Серии А «Милан» сыграет с «Кремонезе» на выезде.

Новость по теме Окружение Зиеша связалось с представителями «Милана» для обсуждения перехода в зимнее ТО

Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»: