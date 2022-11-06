Федотов объяснил, почему Заболотный вышел на замену с «Пари НН» раньше Гайча

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после домашнего поражения в матче 16-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (0:1) ответил на вопрос, почему предоставил больше игрового времени Антону Заболотному, чем Адольфо Гайчу.
«Сегодня они оба находились на футбольном поле. Сложно одновременно разместить двух. Нам нужно было сравнивать счёт и добавлять ещё одного габаритного футболиста. Есть некое равенство в этом плане, в предыдущих матчах Антон уже выходил, сегодня зацепился за мяч, сам нанёс пару ударов. Потом появился Гайч. Есть огромное желание, которое его захлёстывает. Это как раз к разговору об изюминке, когда надо попасть, а не засадить мяч в небеса», – приводит слова Федотова официальный сайт армейцев.
Антон Заболотный вышел на замену на 71-й минуте вместо Фёдора Чалова, а Адольфо Гайч вступил в игру на 85-й минуте. Единственный гол в матче «Пари Нижний Новгород» оформил на 67-й минуте – победу команде принёс Виктор Александров.
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