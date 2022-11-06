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Абаскаль назвал второй тайм с «Сочи» худшим за время его работы в «Спартаке»

Абаскаль назвал второй тайм с «Сочи» худшим за время его работы в «Спартаке»
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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча 16-го тура РПЛ с «Сочи», который завершился вничью 1:1, и отдельно ответил на вопрос о не самой эффективной игре красно-белых во втором тайме.

«Сегодня нам не обойтись без самокритики. Мы провели отличный первый тайм, но не смогли развить своё преимущество. Не реализовали моменты, не решили судьбу матча в свою пользу досрочно. А затем, получив контроль над мячом, «Сочи» этим воспользовался.

Я согласен, что второй тайм с «Сочи» – это худший отрезок «Спартака» за время моей работы с командой. Так бывает: когда ты отдаёшь мяч сопернику, к тому же далеко не самому слабому, очень техничному, могут возникать серьёзные проблемы», – приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Красно-белые повели на стадионе «Фишт» в Сочи уже на 7-й минуте, когда отличился лучший бомбардир команды Квинси Промес (13-й гол в чемпионате). Но незадолго до свистка на перерыв счёт сравнял Кирилл Заика, который в этом сезоне пропустил 17 матчей «Сочи» из-за травмы и в этой игре вернулся в стартовый состав. Для «Спартака» это вторая ничья в семи последних матчах в РПЛ – остальные пять команда Гильермо Абаскаля выиграла.

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