«Политика политикой, а спорт — это другое». Павлюченко — о планируемом матче с Бразилией

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко подтвердил информацию о планируемом матче национальной команды образца 2008 года с легендами Бразилии.

«Мне буквально четыре дня назад позвонил Александр Генрихович Бородюк. Сказал, что хотят матч провести, интересовался, смогу ли я или нет. Он хочет всю сборную 2008 года собрать. Я планировал улететь 18 ноября, но, как я понимаю, матч состоится 19-го числа. Я сказал, что ради такой игры готов поменять свои планы, готов приехать, поиграть. Всё-таки подобные матчи бывают не так часто. Да, сказал, что будут бразильцы: Роберто Карлос, Роналдиньо, Кафу. Выставочные матчи – это очень классная инициатива.



На «Лужниках» можно как минимум 50 тысяч болельщиков собрать. Будет очень здорово, если все из 2008 года смогут собраться, хотя это будет непросто сделать. Для чего нужен такой матч? Возможно, сборная Бразилии решила поддержать нашу сборную в силу сложной ситуации, в которой мы оказались. Всё-таки спорт должен быть вне политики. Может быть, такие матчи нужны, чтобы показать миру, что политика политикой, а спорт – это другое направление и спортсмены не должны страдать», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Напомним, Роман Павлюченко выступал в «Спартаке», «Тоттенхэме», «Кубани», «Урале» и других клубах.