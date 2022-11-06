Павлюченко оценил решение РФС продлить контракт с Карпиным

Экс-игрок сборной России по футболу Роман Павлюченко прокомментировал новость о том, что Российский футбольный союз (РФС) продлил контракт с наставником национальной команды Валерием Карпиным до августа 2024 года. О том, что 53-летний специалист останется у руля отечественной сборной, стало известно 5 ноября.
«Хорошо, что продлили контракт. Сборная должна существовать. Пускай мы будем играть только с Узбекистаном. Таджикистаном, Киргизией и так далее. Главное, чтобы была сборная, чтобы футболисты приезжали. Всё-таки футбол – спорт номер один, и все люди хотят видеть национальную команду, лучших российских футболистов, и неважно, с кем о они играют. Всё равно настанет тот день, когда мы вернёмся на чемпионат мира, Европы, будем участвовать в Лиге чемпионов. Так сложилась сейчас ситуация, но сборная нужна. Поэтому я положительно отношусь к продлению контракта», — цитирует Павлюченко Metaratings.ru
Новое соглашение с Карпиным рассчитано до 1 августа 2024 года. Ближайшие встречи сборная России проведёт на выезде. Соперниками команды Карпина будут сборные Таджикистана и Узбекистана. Матчи пройдут 17 и 20 ноября соответственно.
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