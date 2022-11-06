Денис Глушаков ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о возможном возвращении в сборную России. Команда Валерия Карпина отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за событий на Украине. 20 ноября национальная команда сыграет со сборной Таджикистана.



«Что лучше — ни с кем не играть или играть с Таджикистаном и Узбекистаном? Затрудняюсь сказать. Пока не понимаю, что вообще происходит и как будет дальше. Практика в любом случае нужна, собирать сборную надо. Как будет дальше — не знаю.



Смогу ли попасть в сборную? Моё дело — играть в футбол и получать удовольствие, а остальное зависит не от меня. Я в этом уже убедился», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.