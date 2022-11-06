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Денис Глушаков: плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками

Денис Глушаков: плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками
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Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков оценил решение РФС продлить контракт с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Полузащитник также выразил сожаление по поводу того, что национальная команда не принимает участие в международных турнирах.

«Продлили контракт с Карпиным до 2024 года? Подписал контракт — хорошо. Плохо, что сборная России нигде не участвует. Будем играть с середняками. Непонятно пока, какая ситуация будет со сборной и с международными матчами», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Карпин занял пост наставника сборной России в июле 2021 года. Под его руководством национальная команда смогла отобраться в стыковые игры за право участия на ЧМ-2022, однако не приняла в них участие по решению ФИФА и УЕФА. Вчера, 5 ноября, было объявлено о продлении контракта Карпина с РФС до 2024 года.

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