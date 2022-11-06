Игрок «Тоттенхэма» обручился с бывшей девушкой Алексиса Санчеса

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Эрик Дайер обручился с моделью Анной Модлер через несколько месяцев после знакомства. Примечательно, что девушка ранее встречалась с другим футболистом – Алексисом Санчесом, который сейчас выступает за «Марсель», а ранее защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Интера». Об этом сообщает The Sun.

Южноафриканская модель в одной из своих соцсетей разместила фотографию с Дайером и написала: «Я сказала «да»».

Фото из соцсетей Анны Модлер

Эрик Дайер в текущем сезоне провёл за «Тоттенхэм Хотспур» 19 матчей во всех турнирах и забил два гола.

Команда Антонио Конте имеет в активе 26 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Сегодня, 6 ноября, шпоры встретятся с «Ливерпулем».

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